Αυτοί είναι οι 13 παίκτες της... πρόβας τζενεράλε της Ελλάδας πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025, κόντρα στη Γαλλία.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γαλλία στο τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του συνολικά 13 παίκτες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στη δράση, ενώ στον αγώνα θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την Ιταλία, χωρίς όμως να έχει πάθει τελικά κάτι το σβαρό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρέντζακης, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βαγγέλης Ζούγρης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Από τη Γαλλία θα βρεθούν οι: Σιλβέιν Φρανσίσκο, Έλι Οκόμπο, Λουαού Καμπαρό, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Αϊζάια Κορντινιέ, Τεό Μαλεντόν, Τζαϊτέ Μουχαμαντού, Ζακαρί Ρισασέρ, Τζέιλεν Χορντ, Αλεξάντρ Σαρ και Μπιλάλ Κουλιμπαλί.