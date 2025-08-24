Λετονία: Με Πορζίνγκις η 12άδα για το Eurobasket 2025
Αντίστροφα μετρά η Λετονία για την έναρξη του Eurobasket και ο Λούκα Μπάνκι επέλεξε την 12άδα για τη διοργάνωση. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Μέσα και οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, Κούρουκς, Σμιτς και Ζάγκαρς.
Θυμίζουμε πως η Λετονία βρίσκεται στον A' Όμιλο, που θα διεξαχθεί στη Ρίγα και θα αντιμετωπίσει τις Πορτογαλία, Εσθονία, Τουρκία, Σερβία και Τσεχία. Μετά τις Σερβία και Τουρκία, δείχνει να είναι η δυνατότερη ομάδα του ομίλου.
Αναλυτικά η 12άδα της Λετονίας
- Ντάβις Μπέρτανς (Nτουμπάι BC, 32 ετών, 2.08
- Ντάιρις Μπέρτανς (Ρίγα, 35 ετών, 1.93)
- Κλαβς Κάβαρς (Σαμπάχ, 29 ετών, 2.08)
- Αντρέις Γκατζούλις (Μπανταλόνα, 32 ετών, 2.02)
- Μάρτσις Στέινμπεργκς (Μανρέσα, 23 ετών, 2.08)
- Άρτουρς Κούρουκς (Μπρεογάν, 25 ετών, 1.91)
- Ρίχαρντς Λόματζ (Βόννη, 29 ετών, 1.93)
- Μάρεκς Μέγιερις (Κλουζ-Ναπόκα, 33 ετών, 2.07)
- Κρίσταπς Πορζίνγκις (Χοκς, 30 ετών, 2.21)
- Ρόναλντς Σμιτς (Εφές, 30 ετών, 2.07)
- Άρτουρς Ζάγκαρς (Φενέρ, 25 ετών, 1.90)
- Κρίστερς Ζόρικς (Γέιδα, 27 ετών, 1.93)
