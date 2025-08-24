H Λετονία ανακοίνωσε την 12άδα της για το Εurobasket, με τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να ξεχωρίζει.

Αντίστροφα μετρά η Λετονία για την έναρξη του Eurobasket και ο Λούκα Μπάνκι επέλεξε την 12άδα για τη διοργάνωση. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Κρίσταπς Πορζίνγκις. Μέσα και οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, Κούρουκς, Σμιτς και Ζάγκαρς.

Θυμίζουμε πως η Λετονία βρίσκεται στον A' Όμιλο, που θα διεξαχθεί στη Ρίγα και θα αντιμετωπίσει τις Πορτογαλία, Εσθονία, Τουρκία, Σερβία και Τσεχία. Μετά τις Σερβία και Τουρκία, δείχνει να είναι η δυνατότερη ομάδα του ομίλου.

Αναλυτικά η 12άδα της Λετονίας