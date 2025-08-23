EuroBasket 2025, Σουηδία: Με Πέλι Λάρσον μπροστάρη οι Σουηδοί
Η Σουηδία ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, με τη 12άδα της να έχει μπροστάρη τον Πέλι Λάρσον. Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ φυσικά ξεχωρίζει, σε ένα ρόστερ που έχει παίκτες με εμπειρία από την Ευρώπη.
Μεταξύ αυτών ο Λούντβιγκ Χάκανσον με τη μεγάλη θητεία σε ομάδες της Liga Endesa, ο Σιμόν Μπιργκάντερ αλλά και ο Μέλβιν Πάντζαρ.
Ωστόσο οι Σουηδοί έχουν πολύ δύσκολο έργο στο Group C, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τάμπερε, απέναντι σε Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία και Μαυροβούνιο.
Η 12άδα της Σουηδίας για το EuroBasket 2025
- Ντένζελ Άντερσον
- Σιμόν Μπιργκάντερ
- Τομπάιας Μποργκ
- Βίλχελμ Φαλκ
- Βίκτορ Γκάντερορς
- Λούντβιγκ Χάκανσον
- Πέλι Λάρσον
- Ματίας Μάρκουσον
- Μπάρα Νιέ
- Μέλβιν Πάντζαρ
- Άνταμ Ράμστεντ
- Νίκολας Σπάιρες
🇸🇪 Sweden have confirmed their 12-man roster for #EuroBasket, headlined by Miami Heat's gem Pelle Larsson! pic.twitter.com/QDJqxPo9pM— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.