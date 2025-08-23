Ο Πέλι Λάρσον ξεχωρίζει στο ρόστερ της Σουηδίας ενόψει EuroBasket 2025.

Η Σουηδία ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, με τη 12άδα της να έχει μπροστάρη τον Πέλι Λάρσον. Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ φυσικά ξεχωρίζει, σε ένα ρόστερ που έχει παίκτες με εμπειρία από την Ευρώπη.

Μεταξύ αυτών ο Λούντβιγκ Χάκανσον με τη μεγάλη θητεία σε ομάδες της Liga Endesa, ο Σιμόν Μπιργκάντερ αλλά και ο Μέλβιν Πάντζαρ.

Ωστόσο οι Σουηδοί έχουν πολύ δύσκολο έργο στο Group C, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τάμπερε, απέναντι σε Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία και Μαυροβούνιο.

Η 12άδα της Σουηδίας για το EuroBasket 2025

Ντένζελ Άντερσον

Σιμόν Μπιργκάντερ

Τομπάιας Μποργκ

Βίλχελμ Φαλκ

Βίκτορ Γκάντερορς

Λούντβιγκ Χάκανσον

Πέλι Λάρσον

Ματίας Μάρκουσον

Μπάρα Νιέ

Μέλβιν Πάντζαρ

Άνταμ Ράμστεντ

Νίκολας Σπάιρες