Η Πολωνία έκανε γνωστή τη δωδεκάδα με την οποία θα πορευτεί στο EuroBasket 2025.

Η Πολωνία ανακοίνωσε την τελική της δωδεκάδα για το EuroBasket 2025 για το στο Group D στο οποίο αγωνίζεται μαζί με Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Στο ρόστερ ξεχωρίζει ο Τζόρνταν Λόιντ, ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι και ο Ματέους Πονίτκα.