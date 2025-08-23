EuroBasket 2025: Έγινε γνωστή η δωδεκάδα της Πολωνίας
Η Πολωνία ανακοίνωσε την τελική της δωδεκάδα για το EuroBasket 2025 για το στο Group D στο οποίο αγωνίζεται μαζί με Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο και Ισραήλ.
Στο ρόστερ ξεχωρίζει ο Τζόρνταν Λόιντ, ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι και ο Ματέους Πονίτκα.
Αναλυτικά η 12άδα: Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Αλεξάντερ Τζιέβα, Τόμας Γκέλο, Καμίλ Λατζίνσκι, Τζόρνταν Λόιντ, Μιχάλ Μιχάλακ, Ντομίνικ Ολεϊνιτσάκ, Αντρέι Πλούτα, Ματέους Πονίτκα, Μιχάλ Σοκόλοφσκι, Σιμόν Ζάπαλα, Πσέμισλαβ Ζολνιέρεβιτς
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Ερνανγκόμεθ: «Δεν μας απασχολεί ούτε όταν μας βλέπουν ως φαβορί, ούτε όταν όχι»
📣 Dwunastka na @EuroBasket 👀🇵🇱— KoszKadra (@KoszKadra) August 22, 2025
Czytaj WIĘCEJ ⤵️https://t.co/IplMqOIMGc
_______@GrupaORLEN @BankPekaoSA @PolskaSuzuki @AerowatchPolska @miasto_katowice @4F_official @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/gorA4IFYJt
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.