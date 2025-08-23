Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για τις προοπτικές της Ισπανίας στο φετινό EuroBasket ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα έχει το know how γι' αυτά τα τουρνουά.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Ισπανίας στο EuroBasket 2025, λίγο πριν το τελευταίο φιλικό της ομάδας πριν από τους αγώνες των ομίλων στην Κύπρο.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με πολλή διάθεση και θέληση να μάθουμε από τα λάθη μας», δήλωσε στα ισπανικά ΜΜΕ, σχολιάζοντας το φιλικό με τη Γερμανία στη Μαδρίτη (21/8), το οποίο χάθηκε στην παράταση. «Η ομάδα δείχνει να ανεβαίνει, σταθήκαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο και το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές είναι σημαντικό. Τώρα απομένει να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε στο τελευταίο τεστ στη Γερμανία, πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια».

Όσο για την πρόβλεψη της FIBA που δεν κατατάσσει την Ισπανία στα δέκα φαβορί του τουρνουά, ο Χουάντσο ήταν ξεκάθαρος: «Δεν μας απασχολεί. Ούτε όταν μας έβλεπαν ως φαβορί, ούτε όταν όχι. Γνωρίζουμε πώς να προσεγγίσουμε ένα πρωτάθλημα, πώς να διαχειριστούμε τους ομίλους και ότι στα νοκ άουτ όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Και σε ένα τέτοιο ματς, όπως φάνηκε και με τη Γερμανία, μπορούμε να κοντραριστούμε με τον οποιονδήποτε».