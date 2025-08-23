EuroBasket 2025, Ερνανγκόμεθ: «Δεν μας απασχολεί ούτε όταν μας βλέπουν ως φαβορί, ούτε όταν όχι»
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Ισπανίας στο EuroBasket 2025, λίγο πριν το τελευταίο φιλικό της ομάδας πριν από τους αγώνες των ομίλων στην Κύπρο.
«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας με πολλή διάθεση και θέληση να μάθουμε από τα λάθη μας», δήλωσε στα ισπανικά ΜΜΕ, σχολιάζοντας το φιλικό με τη Γερμανία στη Μαδρίτη (21/8), το οποίο χάθηκε στην παράταση. «Η ομάδα δείχνει να ανεβαίνει, σταθήκαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο και το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές είναι σημαντικό. Τώρα απομένει να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε στο τελευταίο τεστ στη Γερμανία, πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια».
Όσο για την πρόβλεψη της FIBA που δεν κατατάσσει την Ισπανία στα δέκα φαβορί του τουρνουά, ο Χουάντσο ήταν ξεκάθαρος: «Δεν μας απασχολεί. Ούτε όταν μας έβλεπαν ως φαβορί, ούτε όταν όχι. Γνωρίζουμε πώς να προσεγγίσουμε ένα πρωτάθλημα, πώς να διαχειριστούμε τους ομίλους και ότι στα νοκ άουτ όλα κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Και σε ένα τέτοιο ματς, όπως φάνηκε και με τη Γερμανία, μπορούμε να κοντραριστούμε με τον οποιονδήποτε».
📹 Uno de lo capitanes pasa revista a #LaFamilia 🫡— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 22, 2025
🎙️ @juanchiviris41: "Estamos en línea ascendente" 📈
Mañana, nuevo duelo ante Alemania en Colonia 💪 #ImperiumNostrum #SomosEquipo pic.twitter.com/Bx0zSAyUH8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.