Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σκόραρε 16 πόντους και η Λιθουανία επικράτησε 96-83 της Ισλανδίας σε φιλικό προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας μπροστάρη, η Λιθουανία επικράτησε της Ισλανδίας με 96-83, σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025. Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, που συνδέθηκε έντονα το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, σκόραρε 16 πόντους με 5/11 δίποντα, 2/2 τρίποντα, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ σε 17 λεπτά.

Πρώτος σκόρερ των Λιθουανών ήταν ο Αζουόλας Τουμπέλις με 23 πόντους και 6/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, ενώ πρώτος σκόρερ των Ισλανδών ήταν ο Μάρτιν Χέρμανσον με 13.

Ο γνωστός μας από το πέρασμα στη Stoiximan GBL, Έλβαρ Φρίντρικσον, πέτυχε 12 πόντους, έχοντας παράλληλα ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 47-38, 76-62, 96-83