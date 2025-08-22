Λιθουανία - Ισλανδία 96-83: Με πρωταγωνιστή Βαλαντσιούνας η «Λιέτουβα»
Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας μπροστάρη, η Λιθουανία επικράτησε της Ισλανδίας με 96-83, σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει EuroBasket 2025. Ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, που συνδέθηκε έντονα το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, σκόραρε 16 πόντους με 5/11 δίποντα, 2/2 τρίποντα, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ σε 17 λεπτά.
Πρώτος σκόρερ των Λιθουανών ήταν ο Αζουόλας Τουμπέλις με 23 πόντους και 6/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, ενώ πρώτος σκόρερ των Ισλανδών ήταν ο Μάρτιν Χέρμανσον με 13.
Ο γνωστός μας από το πέρασμα στη Stoiximan GBL, Έλβαρ Φρίντρικσον, πέτυχε 12 πόντους, έχοντας παράλληλα ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 47-38, 76-62, 96-83
