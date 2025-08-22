Οριστική μορφή πήρε το ρόστερ της Σλοβενίας ενόψει EuroBasket 2025 μετά και το φιλικό κόντρα στην Σερβία.

H Σερβία έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Σλοβενία και τη... διέλυσε με 106-72 στο μεταξύ τους φιλικό με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι εξαιρετικά άστοχος στο ματς.

Μετά και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς, έκανε γνωστή την τελική δωδεκάδα για το EuroBasket 2025 με τον Σλοβένο σταρ φυσικά να ξεχωρίζει και τους τους Μίχα Τσέρκβενικ και Ζακ Σμρέκαρ να «κόβονται».

Το ρόστερ της Σλοβενίας: Ντόντσιτς, Χρόβατ, Γιούρκοβιτς, Κράμπελι, Μούριτς, Πάντιεν, Πρέπελιτς, Ράντοβιτς, Στέργκαρ, Στσούκα, Νίκολιτς, Όμιτς

Η Σλοβενία βρίσκεται στο Group D του EuroBasket μαζί με την οικοδέσποινα Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισλανία και το Ισραήλ.