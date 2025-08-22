Η Ισπανία, αντίπαλος της Ελλάδας στους ομίλους του EuroBasket 2025, ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της για το τουρνουά.

Μετά το φιλικό της Ισπανίας με την Γερμανία, όπου η Γερμανία επιβλήθηκε με 106-105 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρούντερ, η «Φούρια Ρόχα» ανακοίνωσε την δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναγκάστηκε να πορευτεί χωρίς τον Αλμπέρτο Ντίαθ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στην τελική αποστολή της Ισπανίας για το Group C του EuroBasket 2025, που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό (με τη συμμετοχή Κύπρου, Ιταλίας, Γεωργίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Βοσνίας), βρίσκονται οι Σαντιάγο Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Μάριο Σεντ-Σουπερί.

Το τελικό ρόστερ των Ισπανών: Πουέρτο, Ντε Λάρεα, Πραντίγια, Σεντ-Σουπερί, Λόπεθ-Αροστέγκι, Αλντάμα, Μπριθουέλα, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Σίμα.