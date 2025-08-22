EuroBasket 2025: Αυτή είναι η δωδεκάδα της Ισπανίας, αντιπάλου της Ελλάδας
Μετά το φιλικό της Ισπανίας με την Γερμανία, όπου η Γερμανία επιβλήθηκε με 106-105 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντένις Σρούντερ, η «Φούρια Ρόχα» ανακοίνωσε την δωδεκάδα της για το EuroBasket 2025.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναγκάστηκε να πορευτεί χωρίς τον Αλμπέρτο Ντίαθ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Στην τελική αποστολή της Ισπανίας για το Group C του EuroBasket 2025, που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό (με τη συμμετοχή Κύπρου, Ιταλίας, Γεωργίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Βοσνίας), βρίσκονται οι Σαντιάγο Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Μάριο Σεντ-Σουπερί.
Το τελικό ρόστερ των Ισπανών: Πουέρτο, Ντε Λάρεα, Πραντίγια, Σεντ-Σουπερί, Λόπεθ-Αροστέγκι, Αλντάμα, Μπριθουέλα, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Γιούστα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Σίμα.
🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025
