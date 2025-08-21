Ο Ντένις Σρούντερ σε πρόσφατη συνέντευξή του, μίλησε για τον λόγο για τον οποίο οι Γερμανοί δεν πρόκειται να τον αγαπήσουν όσο τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Ντένις Σρούντερ είναι ένας από τους παίκτες που έχουν σταθερό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις καλές πορείες που κάνει τα τελευταία χρόνια η εθνική Γερμανίας στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο ίδιος, μιλώντας σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη γερμανική stern ενόψει του EuroBasket 2025, μίλησε μεταξύ άλλων για τον Ντιρκ Νοβίτσκι ενώ αποκάλυψε τον λόγο που πιστεύει ότι οι Γερμανοί δεν πρόκειται να τον αγαπήσουν με τον ίδιο τρόπο που αγάπησαν τον άλλοτε σταρ των Ντάλας Μάβερικς.

«Όταν ήμουν 14 χρονών, καθόμουν μπροστά στην τηλεόραση και έβλεπα τον Ντιρκ Νοβίτσκι να κρατά τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο. Τότε σκέφτηκα "τι ωραίο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή".

Είναι πράγματι μεγάλη τιμή, αλλά για μένα δεν θα είναι ποτέ το ίδιο όπως για τον Ντιρκ. Δεν θα λάβω ποτέ την ίδια αγάπη σε αυτή τη χώρα, επειδή είμαι σκουρόχρωμος.

Θα κερδίσουμε τον τίτλο (EuroBasket). Αν δεν ήμουν πεπεισμένος γι’ αυτό, δεν θα έπαιζα στο τουρνουά και θα προτιμούσα να περάσω τον χρόνο μου στο Μπράουνσβαϊγκ».