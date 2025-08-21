Eurobasket 2025, Βοσνία & Ερζεγοβίνη: Αυτή είναι η τελική 12άδα, αντιπάλου της Ελλάδας
Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παρουσιαστεί η εθνική ομάδα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στο ερχόμενο Eurobasket!
Συγκεκριμένα η ομάδα του Άντιτς Μπετσίραγκιτς θα παρουσιαστεί στη διοργάνωση χωρίς τον Ντζάναν Μούσα ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται ούτε ο Λούκα Γκάρζα, αλλά ούτε και ο Ξαβιέ Καστανέδα, τη θέση του οποίου ως νατουραλιζέ, πήρε ο Τζον Ρόμπερσον.
Φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του NBAer, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος θα αποτελέσει και τον ηγέτη της Βοσνίας σε αυτήν την διοργάνωση.
Η 12άδα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης
- Γιουσούφ Νούρκιτς
- Τζον Ρόμπερσον
- Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς
- Άντναν Αρσλάναγκιτς
- Έντιν Άτιτς
- Μίραλεμ Χαλίλοβιτς
- Άμαρ Γκέγκιτς
- Άιντιν Πενάβα
- Αλεξάνταρ Λάζιτς
- Ταρίκ Χρέλια
- Άντιν Βράμπατς
- Κίναν Καμένιας
