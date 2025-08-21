Ανακοινώθηκε η 12άδα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στο Eurobasket, την οποία θα αντιμετωπίσει και η Ελλάδα στον όμιλο της Κύπρου.

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παρουσιαστεί η εθνική ομάδα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης στο ερχόμενο Eurobasket!

Συγκεκριμένα η ομάδα του Άντιτς Μπετσίραγκιτς θα παρουσιαστεί στη διοργάνωση χωρίς τον Ντζάναν Μούσα ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, ενώ δεν υπολογίζονται ούτε ο Λούκα Γκάρζα, αλλά ούτε και ο Ξαβιέ Καστανέδα, τη θέση του οποίου ως νατουραλιζέ, πήρε ο Τζον Ρόμπερσον.

Φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του NBAer, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος θα αποτελέσει και τον ηγέτη της Βοσνίας σε αυτήν την διοργάνωση.

Η 12άδα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης