Ο Ρόντιον Κούρουκς δεν θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Λετονίας στο Eurobasket λόγω τραυματισμού.

Ένα πρόβλημα τραυματισμού στη φτέρνα θα στερήσει από τον Ρόντιον Κούρουκς τη συμμετοχή στο ερχόμενο Eurobasket όπου η Λετονία θα είναι και η οικοδέσποινα της τελικής φάσης στη Ρίγα. Ο διεθνής γκαρντ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Ελλάδα για το τουρνουά «Ακρόπολις» ενώ όπως έγινε γνωστό τέθηκε νοκ άουτ και από τη διοργάνωση.

«Δυστυχώς, ο Ρόντιον Κούρουτς δεν θα συνεχίσει την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς οι υπεύθυνοι της ομάδας του έχουν προγραμματίσει μια επέμβαση για την πλήρη αποκατάσταση του τραυματισμού στη φτέρνα» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας μπάσκετ της Λετονίας.

Ο 27χρονος Κούρουκς αγωνιζόταν τα δύο τελευταία χρόνια στην Μούρθια ενώ από φέτος θα αγωνίζεται στην Euroleague καθώς αποτελεί νέο μέλος της Μπασκόνια. Μάλιστα μετράει και 131 ματς στο NBA με τις φανέλες των Νετς, Ρόκετς και Μπακς έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 3.1 ριμπάουντ.