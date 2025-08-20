Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Άμυνα από τον Θανάση Αντετοκούνμπο και κάρφωμα από Μήτογλου
Η Ελλάδα και η Λετονία άνοιξαν την αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, λίγες μέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket στις 27 Αυγούστου και με ένα παιχνίδι όπου όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ απόλαυσαν εντυπωσιακό θέαμα.
Σε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης, στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε καλή άμυνα, ο Δημήτρης Κατσίβελης βγήκε στον αιφνιδιασμό και ο Ντίνος Μήτογλου ολοκλήρωσε την επίθεση με κάρφωμα.
