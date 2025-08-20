Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... διάβασε την επίθεση της Λετονίας, έφυγε στον αιφνιδιασμό και έδωσε την ασίστ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Λετονία στο πρώτο παιχνίδι του Τουρνουά Ακρόπολις 2025, έχοντας προσφέρει πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση, στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου πρόσφερε ένα από τα highlights του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak «διάβασε» την επίθεση και έκλεψε τη μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό και έδωσε την ασίστ στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έκανε το 66-54.