Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ελλάδα - Λετονία: Θανάσης Αντετοκούνμπο... at the buzzer για το +13 της Εθνικής
Το Τουρνουά Ακρόπολις 2025 άρχισε και η Ελλάδα υποδέχτηκε στο ΟΑΚΑ τη Λετονία στο πρώτο παιχνίδι του φετινού τουρνουά, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του EuroBasket.
Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο σωστό σημείο την πιο κατάλληλη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η προσπάθεια του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ να ήταν άστοχη, ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο πήρε τη μπάλα και πρόλαβε το χρονόμετρο, κάνοντας το 30-17 υπέρ της «γαλανόλευκης».
Το buzzer beater του Θανάση Αντετοκούνμπο
