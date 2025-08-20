Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, κατάφερε να πάρει το ριμπάουντ και να ευστοχήσει σε καλάθι, κάνοντας έτσι το buzzer beater στο τέλος της πρώτης περιόδου στο Τουρνουά Ακρόπολις.

Το Τουρνουά Ακρόπολις 2025 άρχισε και η Ελλάδα υποδέχτηκε στο ΟΑΚΑ τη Λετονία στο πρώτο παιχνίδι του φετινού τουρνουά, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ του EuroBasket.

Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο σωστό σημείο την πιο κατάλληλη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί η προσπάθεια του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ να ήταν άστοχη, ο Έλληνας φόργουορντ ωστόσο πήρε τη μπάλα και πρόλαβε το χρονόμετρο, κάνοντας το 30-17 υπέρ της «γαλανόλευκης».