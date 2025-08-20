Ο Ντένι Αβντίγια είναι ο μεγάλος σταρ του Ισραήλ, σε μία 12άδα που έχει και άρωμα EuroLeague ενόψει EuroBasket 2025.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη δική του 12άδα ενόψει του EuroBasket 2025, με το όνομα του Ντένι Αβντίγια φυσικά να ξεχωρίζει. Ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί τον μεγάλο σταρ της ομάδας, που έχει μεταξύ άλλων στη 12άδα της και αρκετούς παίκτες με εμπειρία στην EuroLeague.

Όπως ο Ρόμαν Σόρκιν, ο Ράφι Μένκο, ο Γιαμ Μάνταρ και ο Γιόβελ Ζούσμαν. Το Ισραήλ θα βρεθεί στον όμιλο του Κατοβίτσε, απέναντι σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισλανδία, Πολωνία και Σλοβενία.

Ενώ σε ενδεχόμενο πρόκρισης, είναι πιθανός αντίπαλος της Εθνικής μας για τη φάση των «16», καθώς ο συγκεκριμένος όμιλος διασταυρώνεται με εκείνον της Λεμεσού, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.

Η 12άδα του Ισραήλ

Ντένι Αβντίγια

Τόμερ Γκινάτ

Γιαμ Μάνταρ

Γκάι Παλάτιν

Μπαρ Τίμορ

Ιτάι Σέγκεβ

Ίθαν Μπουργκ

Κάντιν Κάρινγκτον

Νίμροντ Λέβι

Γιόβελ Ζούσμαν

Ράφι Μένκο

Ρόμαν Σόρκιν