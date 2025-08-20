EuroBasket 2025, Ισραήλ: Με Αβντίγια μπροστάρη η 12άδα
Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη δική του 12άδα ενόψει του EuroBasket 2025, με το όνομα του Ντένι Αβντίγια φυσικά να ξεχωρίζει. Ο φόργουορντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί τον μεγάλο σταρ της ομάδας, που έχει μεταξύ άλλων στη 12άδα της και αρκετούς παίκτες με εμπειρία στην EuroLeague.
Όπως ο Ρόμαν Σόρκιν, ο Ράφι Μένκο, ο Γιαμ Μάνταρ και ο Γιόβελ Ζούσμαν. Το Ισραήλ θα βρεθεί στον όμιλο του Κατοβίτσε, απέναντι σε Γαλλία, Βέλγιο, Ισλανδία, Πολωνία και Σλοβενία.
Ενώ σε ενδεχόμενο πρόκρισης, είναι πιθανός αντίπαλος της Εθνικής μας για τη φάση των «16», καθώς ο συγκεκριμένος όμιλος διασταυρώνεται με εκείνον της Λεμεσού, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα.
Η 12άδα του Ισραήλ
- Ντένι Αβντίγια
- Τόμερ Γκινάτ
- Γιαμ Μάνταρ
- Γκάι Παλάτιν
- Μπαρ Τίμορ
- Ιτάι Σέγκεβ
- Ίθαν Μπουργκ
- Κάντιν Κάρινγκτον
- Νίμροντ Λέβι
- Γιόβελ Ζούσμαν
- Ράφι Μένκο
- Ρόμαν Σόρκιν
How far can Deni Avdija and Israel go in #EuroBasket 2025? 🇮🇱— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025
🔗 https://t.co/x7DXrl8P8n pic.twitter.com/U9GNGau7Pb
