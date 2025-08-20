Δεν έλειψαν τα πειράγματα ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και στον Γκρέγκορ Χρόβατ κατά τη διάρκεια του φιλικού της Σλοβενίας με την Μ. Βρετανία.

O Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός στη νίκη της Σλοβενίας με 93-81 επί της Μ.Βρετανίας σε φιλικό ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με double double 28 πόντων, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Λίγες μέρες νωρίτερα είχε... λαχταρίσει άπαντες με τον τραυματισμό του στο φιλικό παιχνίδι με την Λετονία, όταν ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου σημαίνοντας πραγματικό συναγερμό στις τάξεις της ομάδας. Μία σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γκρέγκορ Χρόβατ, κατά τη διάρκεια ενός play ήταν εκείνη που ανησύχησε τους Σλοβένους, ωστόσο τέλος καλό, όλα καλά.

Μάλιστα, στο ματς με την Μ. Βρετανία, οι δυο τους είχαν τις... στιγμές τους στον πάγκο της ομάδας ανταλλάζοντας πειράγματα και «σφαλιάρες» στο πλαίσιο του χιουμοριστικού κλίματος μεταξύ τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το «BasketNews».