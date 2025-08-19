O Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός στη νίκη της Σλοβενίας με 93-81 επί της Μ.Βρετανίας σε φιλικό. «Διπλός» με 28 πόντους.

Είχαν «λαχταρήσει» άπαντες στην αποστολή της Σλοβενίας με τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς στο φιλικό παιχνίδι με την Λετονία. Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αποχώρησε από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου σημαίνοντας πραγματικό συναγερμό στις τάξεις της ομάδας. Παρόλα αυτά τα πρώτα νέα ήταν άκρως καθησυχαστικά καθώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό.

Ο σταρ των Σλοβένων, Λούκα Ντόντσιτς δείχνει πως είναι πανέτοιμος και ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της ομάδας του επί της Μ.Βρετανίας με 93-81. Ο ηγέτης των Λέικερς δεν είχε πρόβλημα να τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Καλό ματς και ο Χρόβατ με 15 πόντους, ενώ ο Πρέπελιτς σταμάτησε στους 12. Ο Luka Magic έβγαλε αρκετές όμορφες φάσεις στην αναμέτρηση και πατά... γκάζι για το Eurobasket, εκεί όπου θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε διάκριση.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Χέσον είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ στους 12 σταμάτησε ο Φίλιπ.