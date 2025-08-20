Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Λετονία
Η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις ανοίγει σήμερα (20/8) στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ανδρών να δοκιμάζεται απέναντι στη Λετονία ενόψει του EuroBasket 2025. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ News.
Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» μπαίνει πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ενσωματωθεί πλήρως στις προπονήσεις και ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του όλα τα βασικά του όπλα.
Το ρόστερ της Εθνικής για το τουρνουά περιλαμβάνει 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.
