Eurobasket 2025, Ισλανδία: Ανακοινώθηκε η 12άδα με Χέρμανσον, Φρίντρικσον
Η Ισλανδία υπό τις οδηγίες του Κρεγκ Πέντερσεν θα διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες για κάτι καλό στο ερχόμενο Eurobasket.
O ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε για την τελική 12άδα που θα βρεθεί στον όμιλο του Κατοβίτσε, με τον Ελβάρ Φρίντρικσον που αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ και Μαρούσι και Μάρτιν Χέρμανσον της Άλμπα Βερολίνου να ξεχωρίζουν.
Η Ισλανδία βρίσκεται στον Δ' όμιλο ο οποίος διασταυρώνεται με αυτόν της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των «16» και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, το Ισραήλ, την Γαλλία, τη Σλοβενία και το Βέλγιο.
Η 12άδα της Ισλανδίας
- Ελβάρ Φρίντρικσον
- Χαουκούρ Πάλσον
- Χίλμαρ Χένινγκσον
- Γιον Γκούντμουντσον
- Κάρι Γιόνσον
- Κρίστιν Πάλσον
- Μάρτιν Χέρμανσον
- Όρι Γκούναρσον
- Στίρμιρ Θράστανσον
- Σίγκτριγκουρ Μπγιόρνσον
- Τρίγκβι Χλίνασον
- Εγκίρ Στέιναρσον
