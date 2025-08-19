Η Ισλανδία ανακοίνωσε την τελική της 12άδα για το ερχόμενο Eurobasket.

Η Ισλανδία υπό τις οδηγίες του Κρεγκ Πέντερσεν θα διεκδικήσει τις δικές της πιθανότητες για κάτι καλό στο ερχόμενο Eurobasket.

O ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε για την τελική 12άδα που θα βρεθεί στον όμιλο του Κατοβίτσε, με τον Ελβάρ Φρίντρικσον που αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ και Μαρούσι και Μάρτιν Χέρμανσον της Άλμπα Βερολίνου να ξεχωρίζουν.

Η Ισλανδία βρίσκεται στον Δ' όμιλο ο οποίος διασταυρώνεται με αυτόν της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των «16» και θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, το Ισραήλ, την Γαλλία, τη Σλοβενία και το Βέλγιο.

Η 12άδα της Ισλανδίας