Γιαμπουσέλε όπως Πάρκερ: «Σπουδαίος ο τίτλος στο ΝΒΑ, αλλά με τη Γαλλία είναι... το κάτι άλλο»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε στάθηκε στο Eurobasket και στην προσπάθεια της Γαλλίας.

Η Γαλλία δεν είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης το 2022, αφού στον τελικό έπεσε πάνω στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και την Ισπανία. Οι τρικολόρ παρά τις απουσίες, θέλουν να κάνουν μια σπουδαία πορεία και στο φετινό Eurobasket. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μίλησε για την προσπάθεια της χώρας του και τη σημασία που έχει ο τίτλος με την εθνική ομάδα της πατρίδας σου.

«Έχω ζήσει αρκετές απίστευτες στιγμές. Όπως είπε ο Τόνι Πάρκερ: η κατάκτηση ενός τίτλου στο NBA είναι σπουδαία, αλλά η κατάκτηση ενός τίτλου με τη Γαλλία είναι το κάτι άλλο. Είναι ο τίτλος του έθνους, είναι μια ομάδα φίλων που συναντιούνται το καλοκαίρι, περνώντας ενάμιση μήνα μαζί σε αγώνες», είπε αρχικά σε συνέντευξή του στη FIBA.

Για το φετινό Eurobasket: «Για μένα, είναι το πιο ανταγωνιστικό και το πιο δύσκολο. Ειλικρινά, νομίζω ότι φέτος θα είναι ένα από τα καλύτερα Ευρωμπάσκετ που έχουμε δει — όσον αφορά το ταλέντο, τον ανταγωνισμό, το αθλητικό επίπεδο. Οι ομάδες έχουν δυναμώσει, φέρνουν τους καλύτερους παίκτες τους. Οι οπαδοί του μπάσκετ θα το απολαύσουν. Θα είναι πολύ συναρπαστικό».

Πρόσθεσε: «Έπαιξα στο Eurobasket στο Βερολίνο, φτάσαμε στον τελικό, χάσαμε από την Ισπανία. Ήταν ιδιαίτερο, αλλά είχαμε ένα απίστευτο τουρνουά παρά τις δυσκολίες στον γύρο των 16 και στα προημιτελικά».

Στο τέλος τόνισε : «Προσπαθώ να φέρω την εμπειρία μου, να μιλήσω με τους νεότερους. Θέλω όλοι να καταλάβουν ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και ότι κάθε παιχνίδι μετράει. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις, ανεξάρτητα από το πώς».