Λούκα Ντόντσιτς: Έκανε χαρούμενο ένα μικρό φίλαθλο, μετά τον τραυματισμό του
Ο «σταρ» της εθνικής Σλοβενίας Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο του φιλικού με τη Λετονία (100-88) και, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, έκανε χαρούμενο ένα παιδί που ήθελε να τον χαιρετήσει.
Παρά τον πόνο στο γόνατο, ο Ντόντσιτς δεν άφησε τον μικρό Λετονό παραπονεμένο, πετώντας του το περικάρπιό του, με τη χαρά και τον ενθουσιασμό να απλώνονται στο πρόσωπό του.
Τα νέα για τον τραυματισμό του Σλοβένου ήταν άκρως καθησυχαστικά, καθώς δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ομοσπονδία μπάσκετ της Σλοβενίας. Ο Λούκα Ντόντσιτς θα προπονηθεί κανονικά με την ομάδα την ερχόμενη Δευτέρα (18/8), ενόψει του φιλικού με τη Μεγάλη Βρετανία (19/8), για την προετοιμασία ενόψει του EuroBasket 2025.
Even after having to leave the court with an injury, Luka Doncic still made sure to make a young Latvian fan's day 💪 #EuroBasket pic.twitter.com/4gce8EL3yJ— BasketNews (@BasketNews_com) August 18, 2025
