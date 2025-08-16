Η εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή της στην προετοιμασία, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 103-73 της Μεγάλης Βρετανίας στο μεταξύ τους φιλικό.

Οι «Δράκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο είχαν αποκτήσει άνετο προβάδισμα με 35-19. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό τουρνουά.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 24 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Αμάρ Γκέγκιτς (16), Εντίν Άτιτς (12), Κενάν Καμένιας (10) και Μιράλεμ Χαλίλοβιτς (10). Από τη Μεγάλη Βρετανία ξεχώρισαν οι Άμιν Αντάμου (12) και Μάιλς Χέσον (12).

Υπενθυμίζουμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα μαζί και με τις Κύπρο (οικοδέσποινα), Ισπανία, Ιταλία και Γεωργία.

Τα δεκάλεπτα: 35-19, 64-46, 88-56, 103-73