EuroBasket 2025, Βοσνία - Μ. Βρετανία 103-73: Εντυπωσιακή νίκη στο φιλικό προετοιμασίας
Η Βοσνία επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας με 103-73 στο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.
Οι «Δράκοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο είχαν αποκτήσει άνετο προβάδισμα με 35-19. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό τουρνουά.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Γιουσούφ Νούρκιτς με 24 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Αμάρ Γκέγκιτς (16), Εντίν Άτιτς (12), Κενάν Καμένιας (10) και Μιράλεμ Χαλίλοβιτς (10). Από τη Μεγάλη Βρετανία ξεχώρισαν οι Άμιν Αντάμου (12) και Μάιλς Χέσον (12).
Υπενθυμίζουμε ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα μαζί και με τις Κύπρο (οικοδέσποινα), Ισπανία, Ιταλία και Γεωργία.
Τα δεκάλεπτα: 35-19, 64-46, 88-56, 103-73
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.