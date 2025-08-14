EuroBasket 2025, Πολωνία - Γεωργία 94-89: Μιχαλάκ και Λόιντ νίκησαν την αντίπαλο της Εθνικής στους ομίλους
Η Πολωνία επικράτησε της Γεωργίας με 94-89 στο μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων για το EuroBasket 2025 καταφέρνοντας να βρει τον ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο.
Για τους Πολωνούς, πρωταγωνιστές ήταν ο Μιχάλ Μιχαλάκ με 17 πόντους, ο Τόμας Γκίελο με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ο Τζόρνταν Λόιντ της Μονακό με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ. Την στατιστική συμπλήρωσε ο αρχηγός Ματέους Πονίτκα με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στην αντίπερα όχθη, η Γεωργία είχε σε καλή μέρα τον Γκιόργκι Σερμαντίνι με 18 πόντους, τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά και τον Γκόγκα Μπιτάτζε με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 43-51, 68-61, 94-89
Υπενθυμίζουμε ότι η Γεωργία είναι αντίπαλος της Ελλάδας στους ομίλους του EuroBasket μαζί με Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο.
