Ο Τζίτζι Ντατόμε αναφέρθηκε στον στόχο της Ιταλίας για μετάλλιο στο EuroBasket 2025, έχοντας ξεχωρίσει παράλληλα την Ελλάδα ως μία από τις χώρες που θα μπορούσαν να ανέβουν στο βάθρο.

Οι ημέρες του Αυγούστου περνούν και η ώρα για το τζάμπολ στο EuroBasket 2025 πλησιάζει. Η Ιταλία, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα, έχει θέσει ως στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου, με τον General Manager της, Τζίτζι Ντατόμε να μιλάει για αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε αθλητής της «σκουάντρα ατζούρα» ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του ότι αυτός θα είναι ο στόχος της Ιταλίας, ωστόσο παράλληλα ξεχώρισε τη «γαλανόλευκη» ως μία από τις χώρες που θα μπορούσαν να βρεθούν και αυτές πάνω στο βάθρο.

«Γιατί να μην διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο; Είναι όνειρό μου και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το έζησα ως παίκτης. Όμως υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να ανέβουν στο βάθρο: Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Ελλάδα, Λιθουανία, Τουρκία, Ισπανία, Λετονία, Σλοβενία… Πώς μπορείς να αφήσεις κάποια από αυτές έξω; Ο στόχος μας πάντως είναι να βρεθούμε εκεί και να αρπάξουμε την ευκαιρία όπως έκαναν και οι Γυναίκες που κατέκτησαν το χάλκινο».

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον όμιλο της Κύπρου, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 28/8 στις 21:30.