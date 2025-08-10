Η Λιθουανία επιβλήθηκε με 77-54 της Γεωργίας σε φιλικό που έγινε στο Κάουνας ενόψει του EuroBasket 2025 με τον Γιονας Βαλαντσιούνας να ενσωματώνεται στην ομάδα και να ξεχωρίζει.

Η Λιθουανία επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και δείχνει έτοιμη για το EuroBasket 2025, καθώς στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία επικράτησε με 77-54, σε έναν αγώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κάουνας.

Η σημαντική είδηση για τη Λιθουανία ήταν η πρώτη συμμετοχή του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιονας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σε 14 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 11 πόντους και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του.

Σημαντικές απουσίες για τη Γεωργία ήταν ο Τορνίκε Σενγκέλια, που δεν ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους, καθώς και οι Τάντας Σεντέκερσκης και Μάντας Ρουμπσταβίσιους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν απόφασης του Λιθουανού προπονητή.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-29, 53-45, 77-54