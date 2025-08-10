EuroBasket 2025, Λιθουανία - Γεωργία77-54: Η άφιξη του Βαλαντσιούνας σημαδεύτηκε με νίκη στο φιλικό
Η Λιθουανία επιβεβαίωσε την καλή της κατάσταση και δείχνει έτοιμη για το EuroBasket 2025, καθώς στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία επικράτησε με 77-54, σε έναν αγώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κάουνας.
Η σημαντική είδηση για τη Λιθουανία ήταν η πρώτη συμμετοχή του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιονας Βαλαντσιούνας, ο οποίος σε 14 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 11 πόντους και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του.
Σημαντικές απουσίες για τη Γεωργία ήταν ο Τορνίκε Σενγκέλια, που δεν ταξίδεψε για προσωπικούς λόγους, καθώς και οι Τάντας Σεντέκερσκης και Μάντας Ρουμπσταβίσιους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν απόφασης του Λιθουανού προπονητή.
Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-29, 53-45, 77-54
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.