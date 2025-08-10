Η Πολωνία, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τζόρνταν Λόιντ, πήρε τη νίκη απέναντι στην Σουηδία (74-72) σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2025

Η Πολωνία πήρε τη νίκη απέναντι στην Σουηδία με 74-72 σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει του EuroBasket 2025.

Το ματς ήταν θρίλερ σε όλη του την διάρκεια, με την Πολωνία να βρίσκει σκορ στο τέλος και να παίρνει αέρα 4 πόντων (74-70) στο 39', το οποίο ήταν αρκετό για να της δώσει τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για την Πολωνία ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, με τον γκαρντ της Μονακό, ο οποίος να σταματά στους 20 πόντους με 8/9 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι πρόσθεσε 16 με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Λάρσον με 14 και ο Μποργκ με 13 ήταν οι κορυφαίοι της Πολωνίας.

Η Πολωνία θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τις Σλοβενία, Γαλλία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.

Η Σουηδία από την άλλη, θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Μεγάλη Βρετανία.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 40-37, 56-56, 74-72