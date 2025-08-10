Ο Νίκολα Γιόκιτς... αναγκάστηκε να περιμένει τον έλεγχο της διαπίστευσής του ώστε να περάσει από την ασφάλεια του γηπέδου!

Τι και αν είναι ένας από τους πιο διάσημους αθλητές της εποχής του, έχοντας αναδειχθεί πολλαπλές φορές MVP στο NBA ενώ παράλληλα είναι «σημαία» των Ντένβερ Νάγκετς; Το πρωτόκολλο... είναι πρωτόκολλο και ο Νίκολα Γιόκιτς δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Σερβίας στη Λεμεσό όπου συμμετέχει στο τουρνουά φιλικών ECOMMBX Cup, λίγο πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Εκεί λοιπόν Γιόκιτς, όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε η κυπριακή ομοσπονδία, αναγκάστηκε να περιμένει ώστε να γίνει έλεγχος στο τσεκάρισμα της διαπίστευσής του! Ο ίδιος δεν αντέδρασε και μάλιστα περίμενε υπομονετικά ώσπου να τελειώσει η διαδικασία.