Ο Τζέρεμι Σόχαν θα αναγκαστεί να χάσει το EuroBasket 2025 εξαιτίας τραυματισμού στο πόδι, όπως έγινε επίσημα γνωστό από την ομοσπονδία της Πολωνίας.

Ένας τραυματισμός στη γάμπα θα κρατήσει εκτός δράσης τον Τζέρεμι Σόχαν, με την εθνική Πολωνίας να στερείται με αυτόν τον τρόπο της βοήθειας του παίκτη των Σαν Αντόνιο Σπερς από το EuroBasket 2025.

Όπως έκανε γνωστό η ομοσπονδία της Πολωνίας, ο 22χρονος περιφερειακός θα αναγκαστεί να χάσει τα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, με την απόφαση να έχει παρθεί μετά από συνεδρίαση που έγινε ανάμεσα σε εκπροσώπους της Πολωνίας, των Σπερς, του ατζέντη του αλλά και της οικογένειάς του.

Ο Σόχαν δήλωσε: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, λόγω ενός τραυματισμού στη γάμπα, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ με την Πολωνία στο φετινό EuroBasket. Δούλεψα σκληρά γι’ αυτό τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή ομάδα και πραγματικά ανυπομονούσα να είμαι κομμάτι της. Ευτυχώς, οι γιατροί προβλέπουν ότι θα έχω αναρρώσει πλήρως μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για την επερχόμενη σεζόν του NBA.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και όλο το σταφ και ιδιαίτερα τους φιλάθλους στην Πολωνία για τη στήριξή τους. Το εκτιμώ πάρα πολύ και να ξέρετε ότι, παρόλο που δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας, θα υποστηρίζω την Πολωνία με όλη μου την καρδιά».

Υπενθυμίζουμε ότι η Πολωνία είναι μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσει τους αγώνες ενός εκ των ομίλων και συγκεκριμένα του τέταρτου όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία, τη Σλοβενία, Ισλανδία, Βέλγιο και Ισραήλ.