Ο Γιαμπουσέλε, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο SKWEEK μίλησε μεταξύ άλλων για την καλή σχέση που έχει με τον σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, παραχώρησε συνέντευξη στο SKWEEK και μεταξύ άλλων μίλησε για την εμπειρία του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι. Ο ίδιος, είχε επίσης την ευκαιρία να αναφερθεί στη σχέση που έχει με τον Ματίας Λεσόρ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ψηλός των Νιου Γιορκ Νικς αποκάλυψε πως οι δύο τους έδιναν επιπλέον κίνητρο ο ένας στον άλλον πριν από τις αναμετρήσεις, με τους «τρικολόρ» να φτάνουν τελικά στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

«Νομίζω ήμουν όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων δίπλα στον Ματίας. Είναι δικός μου, μιλάμε, δίνουμε έξτρα κίνητρο ο ένας στον άλλον, ξέραμε ότι είναι ο τελικός, ξέραμε ότι ένα μεγάλο παιχνίδι έρχεται για εμάς και έπρεπε ο ένας να δώσει έξτρα κίνητρο στον άλλον».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το πως βίωσε την ολυμπιάδα στη χώρα του τόνισε: «Νομίζω ότι έναν χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό που νιώθω περισσότερο είναι η ευχή μου να έχουμε ακόμα μια Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μου. Ήταν εκπληκτικό, ακόμα και όταν προσπαθώ να το περιγράψω σε κάποιον, καταλήγω να λέω ‘δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί είναι κάτι που έχεις μέσα σου, να μπαίνεις στο παιχνίδι, το γήπεδο κατάμεστο, να βλέπεις την οικογένειά σου’. Είναι κάτι που ξέρεις ότι δεν θα ξανασυμβεί. Έγινε μία φορά και καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό και να βάλουμε τους εαυτούς μας σε θέση να διεκδικήσουμε τη νίκη και στον τελικό».