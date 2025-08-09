EuroBasket 2025: Η φοβερή τάπα του Σαμοντούροβ στον Γιόβιτς
Απίστευτη τάπα του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ στον Νίκολα Γιόβιτς στο φιλικό της Ελλάδας με την Σερβία.
Η Ελλάδα δίνει ένα πολύ δυνατό τεστ απέναντι στη Σερβία στο ECOMMBX Cup το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο.
Η «γαλανόλευκη» έχει μπει πολύ δυναμικά στο ματς και δείχνει πολύ ανταγωνιστή παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν μάλιστα από τους παίκτες που χάρισαν ένα από τα highlights των πρώτων λεπτών όταν είπε... όχι στον Νίκολα Γιόβιτς με μια τρομερή τάπα.
Δείτε το βίντεο
