Η Γαλλία συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας της ενόψει του EuroBasket 2025. Αυτή τη φορά οι «τρικολόρ» μπόρεσαν να επιβληθούν της Μεγάλης Βρετανίας χωρίς να πιέσουν ιδιαίτερα με 74-67.

Μπορεί στο τέλος της πρώτης περιόδου του σκορ να έδειχνε ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να μην έχει εύκολη συνέχεια για τους Γάλλους (16-16), ωστόσο οι «Μπλε» ανέβασαν ρυθμό και πήγαν στα αποδυτήρια στο τέλος του ημιχρόνου με το 35-27 υπέρ τους.

Η εικόνα της δεύτερης περιόδου συνεχίστηκε και στην έναρξη του δεύτερου μισού, με τη Γαλλία να φτάνει στο 59-44 προτού μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο όπου φάνηκε να χαμηλώνει στροφές, έχοντας ωστόσο τον έλεγχο του ρυθμού. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να κρατήσει τα ηνία στο προβάδισμα και να πάρει τη νίκη με 74-67.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 35-27, 59-44, 74-67