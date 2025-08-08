Εθνική Παίδων: Ήττα στην πρεμιέρα του Eurobasket U16 από την Λετονία
Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16 της Τυφλίδας, καθώς λύγισε απέναντι στην Λετονία με 74-68.
Η Ελλάδα έφτασε να προηγηθεί και με 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (24-41, 14'), όμως στην συνέχεια κόλλησε, με αποτέλεσμα η Λετονία να επιστρέδει (39-41 ημίχρονο) και εν τέλει να πάρει και τη νίκη.
Ο Ζούπας με 28 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ελλάδας, με τον Παπαϊωάννου να τον ακολουθεί με 14.
Αύριο (9/8, 20.00) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ρουμανία.
Το ματς:
Ο Δημήτρης Μισιακός είχε ζητήσει ένα δυνατό ξεκίνημα από τους παίκτες του στην πρεμιέρα και αυτό του έδωσαν. Έξι συνεχόμενοι πόντοι από τον Ζούπα οδήγησαν στο 0-6 σε ένα λεπτό αγώνα με την Ελλάδα να πιέζει από την αρχή στην άμυνα. Μανής και Παπαϊωάννου τον ακολούθησαν επιθετικά για το 3-14 (4’20’’). Τα τρίποντα των Παπαϊώαννου και Σιγάλα οδήγησαν στο +15 (13-28, 8’50’’) με την ελληνική ομάδα να παλεύει για κάθε μπάλα σε κάθε φάση. Στο τέλος της πρώτης περιόδου η Λετονία μετρούσε ήδη εννέα λάθη!
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε στο +17 (24-41, 14’), πριν οι τυπικά γηπεδούχοι αρχίσουν να αντιδρούν, πηγαίνοντας πιο δυνατά στα ριμπάουντ και χωρίς να διστάζουν στην επίθεση. Πλησίασαν (36-41, 19’10’’) με την Ελλάδα να βλέπει να αποχωρεί με ενοχλήσεις στο γόνατο ο κορυφαίος της επιθετικά παίκτης, ο Ζούπας και το πρώτο ημίχρονο να κλείνει 39-41.
Η Λετονία κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (47-47, 24’) με την Ελλάδα να ξαναπαίρνει το προβάδισμα άμεσα (49-53 στο 27’10’’, 52-55 στο 28’45’’), αλλά βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ λίγο μετά την έναρξη της τέταρτης περιόδου (58-55, 32’20’’) από το «γκολ φάουλ» του Πόγκινς. Η διαφορά έφτασε και στο +7 (62-55, 33’25’’), ενώ στο σημείο αυτό οι βολές ήταν 2/3 για την Ελλάδα και 17/28 για τη Λετονία.Ζούπας και Ιωαννίδης μείωσαν (62-61, 35’20”). Με τρία λεπτά στο ρολόι ο Μανής χρεώθηκε με πέμπτο φάουλ (66-61, 37′), ο Παπαϊωάννου μείωσε (66-63, 37’15”), ο Ζούπας έγραψε το 68-64 (38’15”), αλλά η Λετονία κράτησε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με το τελικό 74-68.
Διαιτητές: Τσεκαρέλι (Γαλλία), Κράιντς (Σλοβενία), Λάας (Εσθονία)
Δεκάλεπτα: 15-30, 39-41, 52-55, 74-68
Ελλάδα (Μισιακός): Ζούπας 28 (1), Μανής 6, Ασωνίτης, Βόντας 2, Παπαϊωάννου 14, Μέγγος 2, Σιγάλας 3 (1), Ιωαννίδης 8, Τζιάνο, Μεσσηνιώτης 3 (1), Καπιρέλης 2
Δ’ Όμιλος – Πρόγραμμα και Αποτελέσματα
Παρασκευή 8/8
Ρουμανία – Ιταλία 69-105
Λετονία – Ελλάδα 74-68
Σάββατο 9/8
15.00 Ιταλία – Λετονία
20.00 Ελλάδα – Ρουμανία
Κυριακή 10/8
15..00 Ελλάδα – Ιταλία
20.00 Ρουμανία – Λετονία
