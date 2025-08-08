Έφθασε η ώρα για μπασκετική πανδαισία στο ECOMMBX Cup!

Στη Λεμεσό και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, θα λάβει χώρα άλλη μία μεγάλη διοργάνωση, το ECOMMBX Cup, με τη συμμετοχή της δικής μας Εθνική μας ομάδας, της Ελλάδας, της Σερβίας και του Ισραήλ.

Τρεις περίπου εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή του Γ’ Ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, στη Λεμεσό και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, θα λάβει χώρα άλλη μία μεγάλη διοργάνωση, το ECOMMBX Cup, με τη συμμετοχή της δικής μας Εθνική μας ομάδας, της Ελλάδας, της Σερβίας και του Ισραήλ.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό τουρνουά προετοιμασίας αυτή την περίοδο στον κόσμο, με την τιτανομαχία Σερβίας-Ελλάδας το Σάββατο 9 Αυγούστου, να ξεχωρίζει και να τραβά τα βλέμματα όλης της υφηλίου.

Και οι τέσσερις αγώνες του ECOMMBX Cup, θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 9-10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τεσσάρων ομάδων για την επερχόμενη συμμετοχή τους στο FIBA EuroBasket 2025.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ως εξής:

Σάββατο 9 Αυγούστου

17:00 Ισραήλ vs Κύπρος

20:30 Σερβία vs Ελλάδα

Κυριακή 10 Αυγούστου

17:00 Κύπρος vs Σερβία

20:30 Ελλάδα vs Ισραήλ

Τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο

Η εικόνα της Λεμεσού και του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού, θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη, μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης του τουρνουά. Το ECOMMBX Cup θα μεταδοθεί ζωντανά σε Κύπρος (Cytavision), Ελλάδα (ΕΡΤ), Σερβία (RTS), Ισραήλ (Sport5), Βοσνία και Ερζεγοβίνη (RTRS), και μέσω streaming με αγγλική περιγραφή από το γήπεδο, μέσω της πλατφόρμας της FIBA Courtside1891 και τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων, DAZN.

Τεστ για τη νέα αρένα

To τουρνουά αποτελεί και ένα μεγάλο τεστ για το νέο ανακαινισμένο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, που είναι έτοιμο να υποδεχθεί σπουδαίους αστέρες της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης στα προεόρτια του FIBA EuroBasket 2025, της μεγαλύτερης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

Όλα είναι στην εντέλεια στο Σπύρος Κυπριανού, το οποίο από την Πέμπτη υποδέχθηκε την πρώτη Εθνική ομάδα του τουρνουά για προπονήσεις, το Ισραήλ, ενώ την Παρασκευή αφίχθηκαν και οι Ελλάδα και Σερβία, οι οποίες πάτησαν το γήπεδο για πρώτη φορά.

Η Εθνική Ελλάδας έρχεται με τους αστέρες της, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η χάλκινη Ολυμπιονίκης πέρσι στο Παρίσι, Εθνική Σερβίας, με τους Νίκολα Γιόκιτς και Μπογκντάν Μπογκντάνοβιτς, αλλά και τα άλλα μεγάλα αστέρια που έχει στη διάθεσή του ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Και η Εθνική Ισραήλ, με τον αστέρα των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Ντένι Αβντίγια.

Φυσικά, θα αποτελέσει και για το δικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Χριστόφορο Λειβαδιώτη, μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μετρήσει δυνάμεις και να συλλέξει εμπειρίες ενόψει της πρώτης ιστορικής συμμετοχής της στο FIBA EuroBasket 2025.

Πρόσβαση στο γήπεδο

Οι φίλαθλοι που θα δουν το ECOMMBX Cup, πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως την πρόσβαση τους στο γήπεδο. Καταρχήν, τονίζεται ότι απαγορεύεται λόγω μικρής χωρητικότητας, η προσέγγιση και η στάθμευση στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του Αθλητικού κέντρου Σπύρος Κυπριανού.

Στη διάθεση του κοινού, βρίσκονται μόνο για τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία, δωρεάν υπηρεσία Park & Ride από το Τσίρειο, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 18:30 του Σαββάτου.

Επιλογή, είναι και η στάθμευση σε οδούς κοντά στο στάδιο.

Στο link πιο κάτω, μπορείτε να δείτε σε PDF, τις σχετικές πληροφορίες, μαζί με χάρτες, για την πρόσβαση στο Σπύρος Κυπριανού: https://www.cbf.basketball/uploads/2024-25/FIBA-EUROBASKET/3c00031df2.pdf

Όλες οι πληροφορίες για την πρόσβαση στο γήπεδο.

Εισιτήρια

Οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στο ECOMMBX Cup, θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν από τα ειδικά σημεία πώλησης στο γήπεδο, εισιτήρια για όλους τους αγώνες του FIBA EuroBasket 2025, με 30% έκπτωση.

Εισιτήρια για όλους τους αγώνες του ECOMMBX Cup είναι ακόμη διαθέσιμα αποκλειστικά online, στο: https://www.more.com/cy-en/tickets/sports/ecombx-cup-9-10/08/2025