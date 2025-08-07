EuroBasket 2025, Τουρκία - Λιθουανία 70-91: Βαριά ήττα για την ομάδα του Αταμάν, ξεχώρισε ο Όσμαν
H Τουρκία αντιμετώπισε τη Λιθουανία στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των φιλικών της προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 και ηττήθηκε με 70-91.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν τα βρήκε... σκούρα απέναντι στους Λιθουανούς που αγωνίστηκαν δίχως τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και επικράτησαν με 70-91. Ηγετική εμφάνιση παρά την ήττα για τον Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ ακολούθησε με 15 πόντους. Από την πλευρά της Λιθουανίας, πρώτοι σκόρερ ήταν ο Μαργκίρις Νόρμαντ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτιτς με άλλους 13, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε και 7 ασίστ.
Από την αρχή η Λιθουανία έδειξε την υπεροχή της παίρνοντας νωρίς στην αναμέτρηση διψήφιο προβάδισμα (4-15), όσο για την Τουρκία «πάλευε» μόνος του ο Αλπερέν Σενγκούν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο Φουρκάν Κορκμάζ μείωσε με τρίποντο στους 6 (15-21), όμως ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις επανέφερε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (15-26).
Μετά την ανάπαυλα, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (31-55), ενώ μάλιστα λίγο έλειψε να εκτοξευτεί στους 30 (31-60). Ο Τσέντι Όσμαν είχε ανεβάσει ρυθμό για την ομάδα του Εγκίν Αταμάν, όμως δεν έφτανε για να «ροκανίσει» αισθητά τη διαφορά. Η αναμέτρηση είχε εξελιχθεί σε περίπατο για τους Λιθουανούς που πήραν με ευκολία τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 12-21, 31-52, 52-73, 70-91
