Η Τουρκία ηττήθηκε με μεγάλη διαφορά (70-91)από την -χωρίς Βαλαντσιούνας- Λιθουανία στο μεταξύ τους φιλικό ενόψει του EuroBasket 2025. Στα θετικά η ηγετική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

H Τουρκία αντιμετώπισε τη Λιθουανία στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο των φιλικών της προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025 και ηττήθηκε με 70-91.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν τα βρήκε... σκούρα απέναντι στους Λιθουανούς που αγωνίστηκαν δίχως τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και επικράτησαν με 70-91. Ηγετική εμφάνιση παρά την ήττα για τον Τσέντι Όσμαν με 17 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ ακολούθησε με 15 πόντους. Από την πλευρά της Λιθουανίας, πρώτοι σκόρερ ήταν ο Μαργκίρις Νόρμαντ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτιτς με άλλους 13, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε και 7 ασίστ.

Από την αρχή η Λιθουανία έδειξε την υπεροχή της παίρνοντας νωρίς στην αναμέτρηση διψήφιο προβάδισμα (4-15), όσο για την Τουρκία «πάλευε» μόνος του ο Αλπερέν Σενγκούν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο Φουρκάν Κορκμάζ μείωσε με τρίποντο στους 6 (15-21), όμως ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις επανέφερε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (15-26).

Μετά την ανάπαυλα, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (31-55), ενώ μάλιστα λίγο έλειψε να εκτοξευτεί στους 30 (31-60). Ο Τσέντι Όσμαν είχε ανεβάσει ρυθμό για την ομάδα του Εγκίν Αταμάν, όμως δεν έφτανε για να «ροκανίσει» αισθητά τη διαφορά. Η αναμέτρηση είχε εξελιχθεί σε περίπατο για τους Λιθουανούς που πήραν με ευκολία τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 12-21, 31-52, 52-73, 70-91