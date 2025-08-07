EuroBasket 2025, Ζούγρης: Ήπιου βαθμού κάκωση στην ποδοκνημική
Το πρώτο φιλικό της Εθνικής, στην προετοιμασία της για το EuroBasket 2025, ήταν νικηφόρο απέναντι στο Βέλγιο, αλλά ο Βαγγέλης Ζούγρης αποχώρησε τραυματίας. Ο σέντερ της «γαλανόλευκης» χτύπησε στο κέντρο του γηπέδου, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Βαγγέλης Ζούγρης χτύπησε τον αστράγαλό του και έτσι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία το πρωί της Πέμπτης (7/8), που επιβεβαίωσε ότι απέφυγε τα χειρότερα. Από το βράδυ άλλωστε είχε γίνει γνωστό πως υπέστη κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να αναφέρουν πως αυτή η κάκωση είναι ήπιου βαθμού.
Ο Ζούγρης πρόλαβε να αγωνιστεί για 9'54'', πετυχαίνοντας 4 πόντους με 2/2 δίποντα, έχοντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και ένα λάθος κόντρα στο Βέλγιο.
Ο Βαγγέλης Ζούγρης υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ήπιου βαθμού κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική#EuroBasket #PantaDipla #MakeYourMark #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/Zq8WG0msLB— HellenicBF (@HellenicBF) August 7, 2025
Ο τραυματισμός του Ζούγρη
