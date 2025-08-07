EuroBasket 2025, Ζούγρης: Ήπιου βαθμού κάκωση στην ποδοκνημική

EuroBasket 2025, Ζούγρης: Ήπιου βαθμού κάκωση στην ποδοκνημική

Δημήτρης Οικονόμου
Βαγγέλης Ζούγρης

Ο Βαγγέλης Ζούγρης υποβλήθηκε σε μαγνητική, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό απέναντι στο Βέλγιο και η διάγνωση είναι ήπιου βαθμού κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική.

Το πρώτο φιλικό της Εθνικής, στην προετοιμασία της για το EuroBasket 2025, ήταν νικηφόρο απέναντι στο Βέλγιο, αλλά ο Βαγγέλης Ζούγρης αποχώρησε τραυματίας. Ο σέντερ της «γαλανόλευκης» χτύπησε στο κέντρο του γηπέδου, στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Βαγγέλης Ζούγρης χτύπησε τον αστράγαλό του και έτσι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία το πρωί της Πέμπτης (7/8), που επιβεβαίωσε ότι απέφυγε τα χειρότερα. Από το βράδυ άλλωστε είχε γίνει γνωστό πως υπέστη κάκωση στη δεξιά ποδοκνημική, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να αναφέρουν πως αυτή η κάκωση είναι ήπιου βαθμού.

Ο Ζούγρης πρόλαβε να αγωνιστεί για 9'54'', πετυχαίνοντας 4 πόντους με 2/2 δίποντα, έχοντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και ένα λάθος κόντρα στο Βέλγιο.

Ο τραυματισμός του Ζούγρη

