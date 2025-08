Η Ελλάδα βρίσκεται για λίγο εκτός πεντάδας στα νέα power rankings της FIBA.

H Εθνική μας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει Eurobasket. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής και η ΕΟΚ ανέβασε το βίντεο με τις πρώτες στιγμές του Έλληνα σταρ με τα γαλανόλευκα.

Μετά από μερικές επιπλέον ημέρες που πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπήκε κι εκείνος στην προετοιμασία της Ελλάδας, η οποία ανεβάζει ρυθμούς πλέον ενόψει του Eurobasket 2025.

Η Εθνική μας έμαθε και τη θέση στην οποία βρίσκεται στα νέα power rankings της FIBA. Η ομάδα του Σπανούλη είναι στην έκτη θέση, με τη Σερβία να είναι πρώτη και να ακολουθούν η Σερβία και η Γερμανία. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Τουρκία και η Λετονία. Έπεσε δύο θέσεις από το τελευταίο power ranking η Εθνική μας.

Η δεκάδα

