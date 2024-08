Η Σερβία πήρε την πρόκριση για τον τελικό του EuroBasket U18, όπου θα συναντήσει τη Γερμανία, χάρη σε ένα τρίποντο buzzer beater του Κόστιτς, στον ημιτελικό απέναντι στο Ισραήλ, ο οποίος κρίθηκε στη 2η παράταση με σκορ 115-114!

Ο ημιτελικός ανάμεσα στη Σερβία και το Ισραήλ έφτανε στο τέλος του. Σε ένα ακόμα, αφού οι δύο U18 ομάδες είχαν ήδη ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια και την πρώτη παράταση, δίχως να βρεθεί νικητής.

Στο φινάλε ο Αντρέι Κόστιτς επέλεξε να κλείσει το ματς με ένα τρίποντο... μαχαιριά! Το σκορ ήταν 114-112 υπέρ του Ισραήλ, με τον Μπεν Σαράφ να έχει σημειώσει 40 πόντους σε 46:28 και τον Ομέρ Μάγιερ να προσθέτει 31 σε 45:41.

Ο Κόστιτς βρέθηκε μόνος στη γραμμή του τριπόντου. Εκτέλεσε και προκάλεσε φρενίτιδα! Στον πάγκο των Σέρβων, στους συμπαίκτες του. Παντού! Το τελικό 115-114 σημαίνει ότι οι Σέρβοι (Ντρέζγκιτς 35π., Στανόγεβιτς 20π.) θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο απέναντι στους Γερμανούς, στον αποψινό τελικό του EuroBasket U18 (21:00).

Νωρίτερα (16:00) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία για τις θέσεις 9-10.

ANDREJ KOSTIC FOR THE WIN IN DOUBLE OVETIME 🤯🇷🇸#U18EuroBasket pic.twitter.com/nZKEacNBVh