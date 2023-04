Ο Κίναν Έβανς φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Λιθουανίας και προετοιμάζεται να αγωνιστεί μαζί της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Μικρή λεπτομέρεια, σήμερα είναι Πρωταπριλιά.

Ο Κίναν Έβανς θα γίνει ο πρώτος νατουραλιζέ της Εθνικής Λιθουανίας! Ή μήπως όχι; Ένα tweet της Ζαλγκίρις Κάουνας το πρωί του Σαββάτου, έφερε τον τραυματία Αμερικανό γκαρντ με τη φανέλα της «Λιέτουβα».

Μάλιστα, του την παρέδωσε ο ίδιος ο ομοσπονδιακός προπονητής (και κόουτς της Ζαλγκίρις) Κάζις Μακσβίτις. Και ο Έβανς έχει παίξει άριστα το ρόλο του, κάνοντας δηλώσεις σαν να το πιστεύει.

Η Ζαλγκίρις διάλεξε την ημέρα για να κάνει την... ανακοίνωση, αφού πρόκειται για ένα απίθανο Πρωταπριλιάτικο αστείο.

Δείτε το βίντεο:

Big news for Lithuanian basketball! Excited to see @K3vans12 in yellow-green-and-red this summer? 🇱🇹



Full video: https://t.co/LGnyPE7210 pic.twitter.com/aI4GUueLBu