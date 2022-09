Ο επίσημος λογαριασμός του EuroBasket 2022 στο Twitter δημοσίευσε το video της αγκαλιάς του Τζιανμάρκο Ποτζέκο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ζητώντας από τους followers να το κάνουν το πιο viral post του τουρνουά!

Η στιγμή που ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο έπεσε στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους διαδρόμους της Mercedes Benz Arena μετά από την πρόκριση της Ιταλίας στα προημιτελικά του EuroBasket ήταν το απόλυτο... highlight!

«Πήδηξα για να αγκαλιάσω τον Γιάννη, αλλά είναι τεράστιος» εξήγησε στο Gazzetta ο Ιταλός κόουτς για αυτή την απίθανη στιγμή και το αντάμωμα με τον Αντετοκούνμπο την ώρα που ο Greek Freak έβγαινε στο παρκέ για ζέσταμα.

Στο μεταξύ, ο επίσημος λογαριασμός του EuroBasket 2022 στο Twitter δημοσίευσε το video με το εξής μήνυμα: «Ας το κάνουμε το πιο viral post στο EuroBasket»!

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP