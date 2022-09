Δεν σταματούν να ταλαιπωρούνται στο Eurobasket οι Σλοβένοι και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Πριν το ξεκίνημα του Eurobasket, ο Γκόραν Ντράγκιτς έγινε έξαλλος, αφού η διοργάνωση δεν είχε μεριμνήσει για να μεταφέρει τους Σλοβένους με κάποιο λεωφορείο και έτσι τους ανάγκασε μετά από 20 λεπτά να πάρουν ταξί για να φτάσουν έγκαιρα στο ματς με τους Λιθουανούς.

Οι πρωταθλητές Ευρώπες άλλαξαν πόλη και πήγαν Βερολίνο, όμως η ταλαιπωρία συνεχίζεται για εκείνους. Εκεί όπου ο Λούκα Ντόντσιτς και οι συμπαίκτες του ήταν έτοιμοι για την προπόνηση τους, κατάλαβαν πως δεν έχουν αποδυτήρια για να τα χρησιμοποιήσουν και να αλλάξουν. Μάλιστα παρακολουθούσαν την προπόνηση των Γάλλων από τα παράθυρα και άλλαξαν μέσα στο γήπεδο.

Δείτε και την χαρακτηριστική φωτογραφία που ανέβασε ο δημοσιογράφος Μάριους Μιλάσιους, όπου Nτόντσιτς κοιτούσε από το παράθυρο

Slovenian players came for practice in Berlin when they found out there’s no locker room for them. After waiting for 15 mins and watching France’s practice through the window, they changed at the court & started practising. “Nobody told us about this”, Rasho Nesterovic told me. pic.twitter.com/j8YVislJL8