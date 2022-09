Η Σλοβενία αντιμετωπίζει στις 18:15 την Λιθουανία για τη δική της πρεμιέρα στο EuroBasket 2022, ωστόσο αναγκάστηκε να φτάσει στο γήπεδο... με ταξί.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς θέλει να κατακτήσει με τη Σλοβενία ξανά το EuroBasket, ωστόσο η πρεμιέρα έκρυβε μία... παγίδα που δεν άρεσε στον παίκτη των Μπουλς. Οι Σλοβένοι αντιμετωπίζουν τη Λιθουανία (18:15), στον όμιλο που διεξάγεται στην Κολωνία, αφού το να φτάσουν στο γήπεδο αποδείχτηκε δύσκολο...

Όπως τουίταρε ο σταρ των Σλοβένων, η διοργάνωση δεν είχε μεριμνήσει για να μεταφέρει τους πρωταθλητές Ευρώπης με κάποιο λεωφορείο και έτσι τους ανάγκασε μετά από 20 λεπτά να πάρουν ταξί για να φτάσουν έγκαιρα.

Φυσικά το γεγονός εξόργισε τον Ντράγκιτς, που ειρωνεύτηκε τη διοργάνωση για την «εξαιρετική οργάνωση», τονίζοντας πως αυτό που συνέβη ήταν αστείο.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si