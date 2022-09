Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζει Λιθουανός δημοσιογράφος, οι διαιτητές θέλησαν να... διορθώσουν το λάθος τους με τη χαμένη βολή στη Λιθουανία λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς, όπου σε εκείνο το σημείο ήταν ισόπαλο.

Η Λιθουανία γνώρισε την ήττα με 107-109 μετά από δύο παρατάσεις στον αγώνα με τη Γερμανία για το Eurobasket 2022, με τους ανθρώπους της ομάδας να καταθέτουν ένσταση για μία χαμένη βολή από τεχνική ποινή στον Χέρμπερτ με τους διαιτητές... να την προσπερνούν.

Η FIBA απέρριψε την σχετική ένσταση ισχυριζόμενη πως οι Λιθουανοί δεν ακολούθησαν τις απαραίτητες διαδικασίες στους χρόνους που ορίζονταν και η ιστορία εξελίσσεται σε... σίριαλ.

Λιθουανός δημοσιογράφος παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται πως οι διαιτητές θέλησαν να... διορθώσουν το λάθος τους. Σε ένα σημείο που το παιχνίδι βρισκόταν ισόπαλο στο 89-89 και χρειάζονταν μόλις μερικά δευτερόλεπτα για τη λήξη του. Περίπου δηλαδή ένα δεκάλεπτο αργότερα!

Δείτε την ανάρτηση:

I didn't think it could get any more stupid than it already was, but here it is.



So we all know about the FT that was not shot after a technical foul in 3Q of yesterday's Lithuania - Germany game.



Here is the crazy part - refs wanted to shoot that shot at the end of 4Q ⬇️ pic.twitter.com/FzTn41Ftiy