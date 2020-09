Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε γνωστή την απόφασή της για τα προκριματικά παιχνίδια του Eurobasket 2021 και ανακοίνωσε ότι:

«1. Όλα τα παιχνίδια των δύο "παραθύρων" θα γίνουν σε "φούσκες", αντί για εντός κι εκτός έδρας παιχνίδια, με τη σύμφωνη γνώμη των αρχών δημόσιας υγείας της διοργανώτριας πόλης και με συμμόρφωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων της FIBA (με τεστ κορονοϊού και ελεγχόμενη είσοδο σε ένα ασφαλές περιβάλλον στην πόλη της διοργάνωσης)

2. Κάθε "φούσκα" θα έχει 4 ή 8 ομάδες (ένα ή δύο προκριματικά γκρουπ). Οι διοργανώτριες πόλεις θα αποφασιστούν σε τοπικό επίπεδο και θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο».

