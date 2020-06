Τα μηνύματα των ελληνικών ομάδων κατά του ρατσισμού (pics)

Κύμα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο έχει σηκώσει η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολις.

Μετά τους παίκτες, Ευρωπαίους και ΝΒΑers, που προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, όσον αφορά το ρατσισμό και τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις, το ίδιο κάνουν και οι ομάδες.

Συγκεκριμένα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΕΣΑΚΕ, έγραψαν στα social media πως δίνουν «γροθιά» σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

It's not about black vs white. It's about everyone vs racists. #BlackOutTuesday #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TR48YaVKCs

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) June 2, 2020