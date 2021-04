Το Final 8 του Basketball Champions League θα διεξαχθεί φέτος δίχως συμμετοχή ελληνικής ομάδας, από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης έπειτα από την ήττα στην Τουρκία από την Τουρκ Τέλεκομ.

Το CEC Nagory, η έδρα της Νίζνι Νόβγκοροντ θα φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης της FIBA, εκεί όπου η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με τρεις ομάδες, μεταξύ των οποίων η κάτοχος του τίτλου Μπούργος.

Οι οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final 8 είναι οι Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Καρσίγιακα (Τουρκία), Τενερίφη (Ισπανία), Μπούργος (Ισπανία), Νίζνι (Ρωσία), Στρασμπούρ (Γαλλία), Σαραγόσα (Ισπανία) και Νίμπουρκ (Τσεχία).

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διάστημα 5-9 Μαΐου.

The city of Nizhny Novgorod has been awarded the hosting of the 2021 #BasketballCL Final 8

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 13, 2021