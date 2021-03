BCL: Ο Μέικον είναι ο μοναδικός με πέντε διαφορετικές 20άρες! (pics)

Οι είκοσι πόντοι του Ντάριλ Μέικον απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ δεν αποτέλεσαν την πρώτη φετινή εικοσάρα του στο BCL. Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ το έχει κάνει ξανά. Άλλες τέσσερις φορές. Με διαφορετική φανέλα. Απέναντι στη Σάσαρι είχε 20 πόντους, με αντίπαλο την Τενερίφη σταμάτησε στους 23, πέτυχε άλλους 20 απέναντι στους Μπάκεν Μπέαρς και 20 στο δεύτερο αγώνα με την Σάσαρι!

Και είναι ο μοναδικός που έχει πέντε παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους στη διοργάνωση! Μάλιστα, οι τρεις 20άρες είναι και συνεχόμενες (Μπάκεν, Σάσαρι, Τουρκ).

Το BCL τον χαρακτήρισε ως sharpshooter και έκανε λόγο ότι καταγράφει αριθμούς που θυμίζουν βιντεοπαιχνίδι!

@_dmacon4 has been putting up some video game numbers in #BasketballCL! #Road2Final8

Only player to have scored 20+ points in 5⃣ different games! pic.twitter.com/h1zPz5gik1

— Basketball Champions League (@BasketballCL) March 15, 2021