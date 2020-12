Όλα αλλάζουν. Ο νικητής στο φετινό BCL θα κριθεί με διαφορετικό τρόπο. Η FIBA το είχε αφήσει να εννοηθεί, άλλωστε, μην ανακοινώνοντας το σύστημα διεξαγωγής, πέρα από την πρώτη φάση των ομίλων.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης που είναι τώρα σε εξέλιξη, οι ομάδες θα χωριστούν ξανά σε ομίλους. Και εκεί θα δώσουν από έξι αγώνες (3 εντός, 3 εκτός).

Οι νέοι όμιλο θα δημιουργηθούν κατόπιν κλήρωσης, ενώ την πρόκριση θα παίρνουν οι δύο πρώτοι. Οι οκτώ ομάδες που θα προκύψουν θα οδηγηθούν σε Final 8 για να αναδειχθεί ο τελικός νικητής.

Τα playoffs (σε μορφή ομίλου) θα ξεκινήσουν στις 2 και 3 Μαρτίου 2021. Ενώ το Final 8 είναι προγραμματισμένο για την πρώτη εβδομάδα του Μαίου του 2022.

Following the latest developments of the COVID-19 pandemic, the #BasketballCL Board has approved a change of format for the 2020-21 Play-Offs and Finals!

