Ο Κρις ΜακΚάλογκ αποτελεί παρελθόν από τη Ρίτας Βίλνιους, αντίπαλο του Περιστερίου στους ομίλους του Basketball Champions League. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν από κοινού τη συνεργασία τους, με τον ΜακΚάλογκ να αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Υπάρχει έντονη φημολογία πως για τις υπηρεσίες του ενδιαφέρεται και το Περιστέρι!

OFFICIAL: Chris McCullough mutually agreed to part ways with Rytas Vilnius https://t.co/bs02PFbgiH

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 13, 2020