Το Περιστέρι δεν θα αρκεστεί σε ένα μόνο νέο πρόσωπο. Η έλευση του Αργύρη Πεδουλάκη αναμένεται να φέρει και την προσθήκη του Κρις ΜακΚάλογκ! Ο Αμερικανός φόργουορντ (2.06) λύνει τη συνεργασία του με τη Ρίτας Βίλνιους και αλλάζει... γειτονιά. Μάλιστα, στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην πρεμιέρα του BCL, ο ΜακΚάλογκ ήταν ο καλύτερος παίκτης των Λιθουανών, με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ.

Ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκφράσει ομάδες από την Αυστραλία και την Νότια Κορέα, ωστόσο οι Περιστεριώτες φαίνεται να έχουν το προβάδισμα.

Chris McCullough, who is leaving Rytas Vilnius, is in talks with Peristeri Athens, according to sources. Teams from Australia and South Korea also are among the possible career destinations for McCullough, sources confirmed.

