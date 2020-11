Όμορφες φάσεις έχουμε για άλλη μια εβδομάδα στο TOP 5 του BCL.

Το alley oop των Λάνγκφορντ-Σλότερ στο ματς της ΑΕΚ δεν μπορούσε να λείπει, αλλά στην κορυφή είναι το τρίποντο νίκης του Ένις απέναντι στη Νίζνι.

Απολαύστε

More nail-biting action in your weekly edition of the #BasketballCL Top 5! pic.twitter.com/UR7G2ItaZh

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2020